25hours Hotel s'installe au cœur de Cologne

La rotonde du 25hours Hotel The Circle, servant autrefois de bâtiment administratif au groupe d’assurance Gerling, abrite désormais 207 chambres réparties sur 7 étages. Elles disposent toutes de lits confortables, d’un système de climatisation, de produits cosmétiques respectant le développement durable et l’environnement, d’une télévision à écran plat, d’un minibar, d’une enceinte bluetooth et d’une connexion wifi à haut débit.Le passé de ce bâtiment historique, né durant la période faste des années 50 et 60, a inspiré la décoration. Ainsi, si les chambres Inner Circle avec leur disposition de salle de bains ouverte ont une atmosphère futuriste, les chambres Outer Circle proposent un cadre davantage rétro. Ici, les salles de bains sont derrière les lits et offrent alors une vue sur la ville depuis la douche.Dans le grand hall principal, dans lequel les clients du groupe Gerling payaient leur cotisation d'assurance, se trouve désormais une cafétéria, un kiosque, un magasin de vélos et plusieurs espaces de coworking.Alors que le restaurant et le bar situés au 8ème étage poussent le concept rétro-futuriste de l’hôtel à ses limites, le menu du restaurant signé Neni réinterprète les grands classiques d’une cuisine israélienne et méditerranéenne à la fois traditionnelle mais éclectique (œufs pochés et ragoût de tomates pimentées, sabich avec aubergines cuites au four, houmous et salade de tomate etc.). En prime, toutes les places assises du restaurant offrent une vue imprenable sur la cathédrale de Cologne.Les voyageurs d'affaires peuvent se détendre en prenant un verre au Monkey Bar. L'établissement leur propose également pour faciliter leurs déplacements dans la ville allemande un service de location de Mini gratuit.Im Klapperhof 22-2450670 CologneTel : +49 221 162 53 0Réservation : +49 221 162 53 255Mail : thecircle@25hours-hotels.com