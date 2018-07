30 milliards de revenus additionnels pour les 10 compagnies aériennes les plus performantes

Cette attente se manifeste également chez les consommateurs qui apprécient la souplesse et la gamme des services proposés par les compagnies aériennes. Les meilleures compagnies aériennes en termes de revenus sont devenues des expertes de l'offre de services de détail associés aux voyages qui permettent, notamment, de réserver des hôtels et des attractions et, bien sûr, des transports terrestres.

Sur les 143 compagnies aériennes étudiées, 72 présentent des résultats liés aux revenus additionnels. Les informations suivantes proviennent des résultats financiers de l'exercice 2017 mis en évidence dans le rapport :En 2007, les dix compagnies aériennes les plus performantes, évaluées en fonction du total des revenus additionnels, ont généré 2,1 milliards de dollars. 10 ans plus tard, en 2017 : les revenus des dix compagnies les plus performantes ont été multipliés par 14.Meilleures compagnies en termes de « % du chiffre d'affaires » par région du monde : Wizz Air 41,6% (Europe et Russie), Spirit 46,6% (Amériques) et Hong Kong Express 25% (Asie et Pacifique Sud).Qantas Loyalty a enregistré un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard de dollars australiens (près de 1,16 milliard de dollars américains) pour l'exercice 2017, ce qui correspond à 98 dollars par membre ou presque 39 par passager.Meilleures compagnies en termes de « revenus additionnels par passager », principalement générés par le biais d'activités à la carte, par région du monde : WOW air 48,87 dollars (Europe et Russie), Spirit 50,97 dollars (Amériques) et AirAsia X 33,12 dollars (Asie et Pacifique Sud).Les revenus additionnels ne cessent d'augmenter et constituent désormais une composante incontournable du chiffre d'affaires de toutes les compagnies aériennes. Initialement ravis par cette tendance, les investisseurs en sont maintenant venus à l'exiger. "" comme le précise Michael Cunningham, Vice-président de la distribution de CarTrawler qui a commandité cette enquête.Pour consulter les résultats des dix compagnies aériennes les plus performantes dans trois catégories (total des revenus additionnels, en pourcentage du chiffre d'affaires de l'entreprise, et par passager), rendez-vous sur CarTrawler.com où vous pourrez télécharger gratuitement le rapport de 14 pages.