4 nouveaux hôtels français pour SEH United Hoteliers

Les 4 nouveaux membres du groupe hôtelier coopératif SEH United Hôteliers sont tous sous l'enseigne Inter-Hotels.L' Inter-Hotel Le Cottage, offre un cadre charmant, cosy et "so british" avec ses petites touches de tartan écossais dans les chambres et ses fauteuils clubs et parquets dans les parties communes.Le 2 étoiles est situé à quelques kilomètres de Béthune et à 2 pas des centres d’affaires et des commerces. Il dispose de 20 chambres et d'un restaurant. La nuitée est à partir de 55€.L' Inter-Hotel Nantes Nord – La Closerie offre 19 chambres de plain-pied. Elles sont organisées autour d’un patio méditerranéen. L'hôtel 3 étoiles propose aussi un espace bien-être avec notamment un jacuzzi extérieur placé dans une bulle. La nuitée est à partir de 90€.L’ Inter-Hotel Amiens Tabl’Hôtel , construit dans les années 80, subit actuellement un lifting. Les travaux ont débuté en avril dernier et s’achèveront en août.L'hôtel propose 46 chambres, un restaurant traditionnel, une terrasse verdoyante, une salle de séminaire et un parking privé gratuit. Situé à Longueau, à proximité des grands axes routiers, il est placé à 10 min du centre-ville d’Amiens. La nuitée est à partir de 65€ la nuit.Situé à 200 mètres de l'autoroute A9 et à 3 kms du centre-ville de Narbonne, l’ Inter-Hotel Narbonne Le Puech , est également proche du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée et à 10 kms de la mer.Les 40 chambres de l’hôtel ont été entièrement rénovées en début d’année. Par ailleurs, un agrandissement est prévu en 2019. Le restaurant sert un petit-déjeuner buffet et une cuisine traditionnelle. Par beau temps, les clients peuvent profiter de la terrasse extérieure. Une salle de séminaire est également disponible. La nuitée est à partir de 45€ la nuit.