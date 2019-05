40% des Français jugent insuffisant l'équilibre entre vie professionnelle et privée

Pour mieux concilier vie privée et professionnelle quand cela devient vraiment nécessaire, le télétravail est bien souvent la seule solution. Pourtant, seuls 24% des Français estiment que leur entreprise facilite la mise en place du télétravail. Au niveau européen, ce sont même 31% des sondés qui jugent que le télétravail n’est pas une pratique permise par leur société. Enfin, concernant leur lieu de travail, 45% des Français ne le trouvent pas assez confortable et convivial.



Lisa O’Keeffe, Head of Engagement chez Targus, précise que le monde du travail est en plein changement et que « les employés s’attendent à une expérience de travail plus souple et plus enrichissante, que les cultures en interne ne sont pas prêtes à adopter ». Mais selon elle, il est important que « les dirigeants d’entreprise évaluent régulièrement les conditions de travail pour s’assurer qu’ils s’adaptent aux conditions de travail de demain ».