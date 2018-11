40% des voyageurs d'affaires règlent des dépenses personnelles avec la carte de l'entreprise

" Les gestionnaires de voyages doivent trouver des solutions pour lutter contre les utilisations abusives des cartes d’entreprise, mais également chercher à comprendre pourquoi les voyageurs enfreignent les règles ", explique Christophe Renard, vice-président de CWT Solutions Group, la société de conseil de Carlson Wagonlit Travel. Il s’agit, en effet, d’une pratique courante même si 63 % des Américains et 58 % des Européens affirment que leur entreprise a mis en place une politique interdisant l’utilisation des cartes de crédit professionnelles pour réaliser des achats personnels avec un taux d’application de 85 % dans les deux régions. En Asie-Pacifique, 69 % des voyageurs ont déclaré que leur entreprise avait défini une politique similaire et le taux d’application est de 87 %.



Au total, six voyageurs d’affaires sur dix ont indiqué que leur employeur mettait à leur disposition une carte de crédit d’entreprise. Les voyageurs d’Asie-Pacifique sont les plus nombreux à bénéficier de ce type de carte (67 %), suivis par les voyageurs américains (61 %) puis européens (56 %). Cette étude révèle non seulement que les cartes entreprise servent à effectuer des achats personnels, mais également que les cartes personnelles sont souvent utilisées pour effectuer des dépenses liées aux déplacements professionnels. À l’échelle internationale, 49 % des voyageurs d’affaires utilisent toujours leur carte de crédit personnelle au cours de leurs déplacements professionnels. En tête les voyageurs d’Asie-Pacifique qui sont beaucoup plus enclins à le faire (55 %) suivis de leurs homologues américains (48 %) et européens (44 %).