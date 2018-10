40 langues étrangères traduites en temps réel avec Google Assistant

Google Traduction est disponible sur tout les smartphones sous Android et écouteurs ou casques optimisés pour Google Assistant.

La traduction en temps réel est sans doute l’un des rêves les plus récurrents des voyageurs d'affaires. L’idée de pouvoir se déplacer dans un pays étranger, sans en comprendre la langue, mais de pouvoir converser naturellement est une idée très attirante. L'an dernier, Google avait présenté ses écouteurs sans-fil, les Pixel Buds, qui sont aujourd’hui disponibles en France, et qui intègrent justement cette fonction de traduction en temps réel.Sans aucune publicité, sur le site internet des écouteurs Pixel Buds , on découvre que , désormais, "Un casque optimisé pour Google Assistant désigne les produits qui intègre spécifiquement Google Assistant et non les simples casques Bluetooth qui propose parfois un simple raccourci pour lancer l’assistant de son smartphone.