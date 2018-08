45 millions d'euros pour la ligne Paris - Rouen - Le Havre

C'est une ligne connue des voyageurs d'affaires pour ses retards récurrents, et SNCF réseau a bien conscience du problème. L'entreprise poursuit ses investissements pour "f iabiliser et moderniser le réseau, renforcer la régularité des trains et assurer une meilleure qualité de service ".



Un "train-usine" est chargé de changer le ballast, les traverses et les systèmes de fixation des rails. Au rythme de 840 mètres/ jour, les travaux d'une longueur de 32 kilomètres (au total 66,3 km de rails neufs) vont durer un certain temps.