5 "pop-up stores" à l'aéroport de Nice

La transformation des 2 Terminaux de l'aéroport de Nice est quasiment achevée et depuis ce mois d’avril 2018, les passagers peuvent découvrir ces concepts innovants. Pour les marques, les pop-ups sont l’opportunité de toucher la clientèle aéroportuaire et de tester de nouveaux segments de marchés. Ces boutiques éphémères s’apparentent à de véritables outils de communication offrant dans les terminaux une très forte visibilité, grâce à une localisation idéale en plein cœur du flux de passagers.



Pour 2018, les concepts retenus sont au nombre de 5 :

- Daniel Wellington – Terminal 1, salle d’embarquement - Pour des montres à l’élégance minimaliste.

- Misaki Monaco - Terminal 2, salle d’embarquement - Des bijoux au design original et moderne.

- Koksi Gourmet - Terminal 2, Côté ville - Un bar à couscous et pâtisseries orientales revisitées et faits maison.

- Monsieur Albert - Terminal 2, Côté ville - Des hot-dogs à la française mais aussi des salades, mettant en avant le savoir-faire d’un artisan boulanger niçois.

- Gold Element - Terminal Aviation d’Affaires - Des cosmétiques enrichis à base de truffe, de caviar ou d’or.