6 mois de travaux sur l' E411 entre la Belgique et le Luxembourg

Les voyageurs d'affaires se déplaçant par la route et qui prévoient d'évoluer dans cette région frontalière entre la Belgique et le Grand Duché doivent prendre en considération les modifications des conditions de circulation.



Les travaux portent sur une section de 11 kilomètres,comprise entre l'échangeur d'Arlon et la frontière luxembourgeoise.



Une seule voie de circulation, limitée à 90km/h, sera ouverte dans les deux sens de circulation.



De grandes perturbations sont donc à prévoir puisque le trafic sera basculé de l’autre côté de l’autoroute, direction Bruxelles.



La circulation promet d’être difficile sur cet axe fréquenté par environ 40.000 véhicules, dont 10.000 poids lourds, par jour.



Le gestionnaire de l'autoroute assure que tous les moyens seront employés pour terminer les travaux à la fin de cette année 2018, si les conditions météorologiques sont favorables. Dans le cas contraire, le chantier devrait prendre fin au plus tard au printemps 2019.