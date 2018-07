6,4 millions de voyageurs à Amsterdam Schiphol en juin (+3,8%)

Plus de voyageurs alors que le nombre de mouvements de transport aérien a diminué de 1,2% par rapport à l'année précédente. Cela s'explique par le fait qu'il y a un peu moins de créneaux horaires disponibles pendant la saison estivale de cette année. Et puis il faut aussi compter sur la taille moyenne des avions qui a augmenté en moyenne de 3,5 sièges de plus par mouvement de transport aérien. Le taux d'occupation a également progressé de plus de 2,1%, à 88,3%. Le nombre de passagers au départ ou à l'arrivée à Schiphol a augmenté de 7,2%, tandis que le nombre de passagers en correspondance a légèrement diminué (-1,7 %).





Près de 4,6 millions de passagers ont voyagé en Europe, soit une augmentation de 2,0 %. Les vols à destination et en provenance de la Turquie ont connu une croissance substantielle (+18%), l'accent étant mis sur Antalya, Izmir et Bodrum. Des destinations principalement touristiques.



Le trafic intercontinental, où l'on retrouve les voyageurs d'affaires, a augmenté de 8,4 %. Les volumes de passagers à destination de l'Inde et de l'Égypte ont augmenté de près de 50 % par rapport à l'an dernier, tandis que le Maroc a attiré 30 % de trafic supplémentaire par rapport à l'an dernier, notamment vers Marrakech et Casablanca. En Amérique du Sud, le Brésil et le Chili ont tous deux progressé de plus de 20 %.