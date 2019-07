737 MAX : que dit-on outre-atlantique ?

Une enquête du New York Times sur la crise du Boeing 737 MAX, montre que les processus visant à garantir la fiabilité des avions et la sécurité des personnes transportées ont été viciés par une action délibérée de Boeing dans le but de masquer des dangers potentiels présentés par l’avion.Le New York Times révèle qu’un lobbying intense aurait été pratiqué en 2005 auprès du Congrès par l'industrie aéronautique et plus particulièrement par la Boeing Aircraft Corporation. La résultante de cette action fut la délégation de certification accordée directement au constructeur au lieu de la FAA (Federal Aviation Administration), autorité compétente et surtout indépendante. Révulsés par l’aberration de cette situation, des agents de la FAA ont émis des alertes, car ils n'étaient plus capables de suivre ce qui se passait au sein de Boeing. Selon le New York Times, des entretiens avec plus d'une douzaine d'employés (en poste ou retraités) de la FAA et de Boeing ont montré que les responsables n'ont jamais évalué de façon indépendante les risques liés au logiciel MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) lors de la certification de l'avion en 2017.Pour rappel, le but de ce logiciel est d’empêcher le décrochage en vol. C’est ce dernier qui est suspecté d’être une des causes probables des accidents des vols de Lion Air et d’Ethiopian Airlines.