8 Français sur 10 perdent patience dans les bouchons au bout de 30 min

Les voyageurs d'affaires français qui ont la malchance de se faire coincer dans les embouteillages, vont avant tout chercher un itinéraire bis ou un autre trajet pour échapper aux bouchons (46%).



Près de 4 conducteurs sur 10 (38%) s’informent de l’état du trafic en écoutant la radio, tandis que 15% des sondés recherchent l’aire de repos la plus proche pour une petite pause. 9% reconnaissent changer de file pour – tenter – d’avancer plus vite



Prévoyants, un quart des 1000 conducteurs interrogés par Enterprise estiment pouvoir éviter ces bouchons en anticipant ou en décalant leur départ (cette proportion s’élève à 42% parmi les conducteurs âgés de 60 ans et plus).



Une fois bloqués sur la route, les Français ne sont pas des anges de patience. 82% s'énervent à partir de 30 minutes dans les embouteillages dont 40% au bout de 15 minutes. Par ailleurs, les conducteurs les plus jeunes sont les moins zen (49% trépignent au bout de 15 minutes) alors que les plus âgés gardent leur calme (25% s’impatientent au bout d’une heure).



La musique au secours des conducteurs

Heureusement, la musique adoucit aussi les mœurs. En effet, pour passer le temps dans les bouchons, 77% des conducteurs bloqués écoutent la radio. Lorsqu'il est demandé aux sondés de choisir un type de musique pour supporter les embouteillages, 1 Français sur 2 (49%) s’orienterait vers un tube de variété française, et 60% des femmes le chanteraient à tue-tête. 19% se défoulent sur une chanson électro / pop. 15% optent pour un rock’n’roll et 13% se détendent avec de la musique classique ou du jazz.



Les moins mélomanes préfèrent discuter. En effet, 51% des conducteurs passent le temps en parlant avec les passagers. 13% observent les occupants des autres voitures et imaginent leur vie.



Toujours aussi zen, 11% des 60-75 ans ne font rien et attendent sagement que le temps passe pendant que les 18-29 ans discutent avec les passagers (60%).



Le GPS, un compagnon de route

Pour ne pas se perdre, les Français ne se séparent pas du traditionnel GPS (46%). Il s’avère encore plus nécessaire pour les conducteurs les plus âgés (53%) En revanche, la tablette tactile, idéale pour occuper les passagers, reste à la maison (seuls 3% des Français la prennent avec eux).