80 km/h en France : la très coûteuse mise à jour des GPS

Si vous utilisez une application en ligne - Apple Plans, Google Maps, ICoyote, Waze -, pas d'inquiétude. Tout se passera automatiquement, via Internet. Pour les GPS indépendants de votre voiture, la disponibilité des mises à jour est généralement signalée soit sur l'interface de votre appareil, soit sur le site Internet du fabricant.



En revanche, pour les voitures équipées de GPS intégrés, tout se complique car les prix varient en fonction de la marque et du modèle, selon son année de sortie et son équipement GPS. Il vous faudra donc renseigner le nom de votre véhicule, parfois entrer votre numéro de châssis pour que le site vous identifie au cas par cas. Deux cas de figures se présentent alors. Si votre voiture est récente, il y a des chances pour que vous bénéficiiez d'une mise à jour gratuite. Chez Renault comme chez Peugeot, elle est disponible gracieusement, à raison de 4 téléchargements par an pendant trois ans à partir de l'achat du véhicule. Même chose chez Citroën, filiale du groupe PSA, la maison mère de Peugeot. Pour l'obtenir, vous pouvez vous rendre chez votre concessionnaire ou vérifier en ligne sur votre espace personnel. Il vous faudra télécharger la mise à jour via une carte SD ou une clé USB, dont vous transférerez les fichiers sur votre voiture. Chez Seat et Volkswagen, cette option est également disponible, moyennant une centaine d'euros supplémentaire lors de l'achat de votre voiture. Vous devrez alors vous rendre sur le site correspondant pour obtenir une nouvelle version de votre GPS.



Si vous ne possédez pas un modèle de voiture dernier cri, il va falloir payer. Combien ? Difficile à dire tant les constructeurs restent assez flous sur leurs tarifs. A titre indicatif, chez Volkswagen,entre 99 et 199 euros pour la mise à jour de la cartographie. Comptez un prix similaire chez Seat, qui appartient au groupe de Volkswagen et collabore avec le même fournisseur. Du côté de Renault, la plus "simple" mise à jour vous coûtera en moyenne 49 euros, tandis que vous débourserez 59,90 euros pour la plus sophistiquée.



La plupart des constructeurs automobiles l'avouent : " Tous nos fournisseurs n'auront pas mis leurs cartes à jour au 1er juillet ." Il faudra en fait très certainement attendre la fin de l'année avant que tous les GPS soient mis à jour. D'ici là, prudence sur la route car les radars automatisés ne feront preuve d'aucune indulgence.