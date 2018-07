800 passagers de Level bloqués à Montréal depuis plusieurs jours

La compagnie aérienne espagnole Level a annulé le premier vol samedi. Le vol suivant, prévu pour lundi, a également été annulé. L'entreprise a évoqué des "raisons opérationnelles" sans donner plus de précision.



Cette série d'annulations a déclenché un effet domino. Mardi, un total de 800 passagers attendaient le prochain vol, qui ne décollera pas avant ce jeudi 19 juillet. Pourtant si l'on consulte le site en ligne de réservation de la compagnie, on constate qu'aucun vol n'est programmé pour ce jour au départ de Montréal et à destination de Paris.



Plusieurs des 800 passagers ont choisi de repartir par leurs propres moyens en achetant de nouveaux billets auprès d'autres compagnies. Aujourd'hui entre 200 et 300 personnes seraient toujours bloquées à l'aéroport Trudeau de Montréal. Des voyageurs qui se disent abandonnés par la compagnie qui n'a, pour le moment proposé aucune solution de repli et qui est quasiment injoignable selon le témoignage de certains passagers.Un porte-parole de Level a pourtant déclaré " Nos collègues et partenaires ont travaillé sur le re-réservation ou le réacheminement des clients sur des vols alternatifs depuis que la perturbation s'est produite ." Si la priorité c'est de rapatrier tous les naufragés des vols Level, il ne semble pas que la situation soit traitée en urgence par le transporteur.



Une mésaventure que la jeune compagnie, née l'an dernier à Barcelone et qui ne dessert Montréal que depuis le début de ce mois de juillet, pourrait payer cher. En indemnisation pour les passagers dans un premier, mais surtout en terme d'image. De nombreux passagers bloqués à Montréal ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux. Leurs messages ont été relayés de très nombreuses fois au cours des derniers jours. Alerté de la situation, Gabor Lukacs, fondateur du groupe Air Passenger Rights, une association de défense des passagers aériens, estime que le désastre pourrait être aussi commercial. "Lorsque les autres passagers verront que c'est ainsi que Level traite ses clients, ils ne feront plus de réservations. Quand Level verra que leurs réservations chutent, ils sentiront qu'il est urgent de corriger la situation ."