90% des voyageurs d'affaires apprécient les déplacements professionnels !

L'époque où l'on réduisait sans réfléchir les coûts d'un programme de voyage est maintenant révolue

Alors que les gestionnaires de voyages sont toujours censés faire des économies, les enjeux sont maintenant beaucoup plus élevés. La culture d'entreprise, l'image de marque de l'employeur, la capacité d'attirer et de retenir les talents sont des éléments clés de la croissance et du succès des entreprises. Le gestionnaire de voyages moderne le sait et définira le programme de voyages pour qu'il joue un rôle déterminant dans le façonnement de la culture d'entreprise

Mené en mai 2018 auprès de 5 545 utilisateurs d'Egencia en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, le sondage publié par la TMC souligne qu'une majorité écrasante (90%) des répondants aiment les voyages d'affaires. Mais encore faut-il qu’ils soient simples : les déplacements doivent s’effectuer en vol direct, à des horaires pratiques et avec des hébergements bien situés pour répondre à leurs besoins. Et l’efficacité prime à leurs yeux sur les avantages personnels, comme les vols en classe affaires ou l'obtention de points de fidélité.", estime Wendy White, vice-présidente du marketing de la marque Egencia. "." Voilà qui est pratiquement en contradiction avec les grandes orientationsque semblent vouloir reprendre les gestionnaires de voyage aux Etats-Unis Gagner du temps et arriver reposés, tel est l’objectif lors des déplacements professionnels. Près d'un tiers (29% des sondés) souhaitent avoir la possibilité d'effectuer des vols directs et 22% favorisent des horaires de vol pratiques. Dans l'ensemble, les répondants veulent choisir les heures qui conviennent le mieux à leur horaire (30%).Les voyageurs d'affaires privilégient les options hôtelières dans des endroits pratiques et sûrs (31%). La politique voyages de l'entreprise est également au premier plan, puisque 23% des répondants ont déclaré que leur priorité absolue était de réserver un hôtel en correspondance avec les règles de leur société, puis seulement ensuite d'obtenir une bonne affaire ou un bon prix (à 14 %).Les sondés affirment que l'élément le plus important d'un programme de voyage est la capacité de contrôler les réservations elles-mêmes (48%) - des réservations initiales aux changements nécessaires - ce qui témoigne de l'importance d'habiliter les voyageurs et de leur fournir des outils de gestion des voyages conçus pour être faciles à utiliser.La plupart des voyageurs d'affaires veulent faire ce qu'il convient de faire, 82% d'entre eux réservant toujours dans le cadre de la politique voyages. La France, l'Allemagne et la Suède comptent parmi les pays les plus diligents, avec 87% des demandes de conformité, tandis que les États-Unis sont les moins susceptibles de le faire, avec 62%. Et s’ils réservent parfois en dehors des clous, c’est pour 49% d’entre eux parce qu’ils n’ont pas pu s’y prendre suffisamment à l’avance (52% aux Etats-Unis).Le principal reproche fait aux politiques voyages est la contrainte de prix et ses répercussions sur la qualité de l’hébergement (31%), suivi par l'impossibilité d'ajouter des avantages tels que l'accès aux salons ou les programmes d’accès prioritaires (15%).