9Hotel Collection s'implante à Genève

Le 9Hotel Paquis propose 56 chambres divisées en 6 catégories : Classique, Supérieur, Club, Executive, Junior Suite et Suite. La nouvelle décoration est inspirée des constructions suisses, mêlant bois, pierre et couleur verte pour évoquer la nature.Le bar sert des cocktails originaux à base de produits 100% bio, que ce soit les fruits, les épices ou l’alcool. Chaque jour pour bien commencer la journée, le barman propose des jus detox à base de fruits mixés aromatisés aux plantes bio telles que la menthe, le gingembre ou la citronnelle.Plusieurs fois par an, le voyageur se retrouve immergé pendant son séjour dans une galerie d’art autour d’œuvres authentiques. Les expositions changent tous les quatre mois.Par ailleurs, l'établissement dispose d’un espace bien-être, d'une piscine intérieure chauffée ou encore d'un sauna finlandais.31, Rue de Berne,Genève 1201SuisseTel : +41 22 552 90 95