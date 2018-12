A Genève, Swiss propose un service digne de l'aviation d'affaires

Le Swiss Personal Airport Service, proposé en collaboration avec Swissport et PrivatPort, offre aux passagers de Swiss les avantages de l’aviation privée au départ de l’aéroport de Genève. Les clients de la compagnie helvétique profitent d'un accueil en toute discrétion dans un terminal dédié, un passage rapide au contrôle de sûreté, un accès au salon privé et un transfert à l’avion en limousine.



Le passager peut se présenter au terminal jusqu'à 30 minutes avant le départ de son vol et réserver le service jusqu'à 18h la veille du départ. Il est disponible à l’aéroport de Genève, sur les vols à destination ou en provenance des trois aéroports de Londres. La prestation est également disponible pour les voyageurs arrivant depuis la capitale britannique. Ces derniers sont accueillis personnellement à la porte de l’avion après l’atterrissage du vol et sont escortés en limousine au terminal pour un contrôle privatif des passeports.



Le Swiss Personal Airport Service est disponible sur réservation pour tous les passagers des vols Swiss voyageant uniquement avec un bagage à main. Le prix est de CHF 390 (346,30€) - pour un service au départ, CHF 290 (257,50€) - pour un service à l’arrivée et de CHF 590 (523,89€) - pour un service combiné au départ et à l’arrivée.