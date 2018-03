A Genève, cette semaine, plein feux sur le Salon de l'Auto

Dans les 7 halles de Palexpo à Genève, sur près de 110´000 m2, quelque 220 exposants dont les plus grands fabricants, ainsi que de nombreux designers, équipementiers et fournisseurs industriels présentent environ 900 voitures. Se tenant au printemps, au moment du redémarrage des ventes automobiles, le Salon de l’auto est l’événement préféré des constructeurs pour présenter leurs créations avant de les lancer sur le marché. Chaque année, plus de 100 Premières Mondiales et Européennes sont dévoilées. Ce sont près de 700´000 visiteurs - dont pratiquement la moitié vient de l’étranger – qui peuvent enfin découvrir les bijoux de technologie et leur part de rêve.Au menu cette année, l'électrique, y compris dans les plus belles voitures de sport, mais aussi les voitures autonomes.Bien sûr, il faut avoir un peu de temps entre deux rendez-vous puisqu'il faut se rendre au Palexpo pour visiter les lieux. En vedette cette année, l'électrique mais aussi les voitures volantes.