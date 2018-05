A Heathrow, British Airways chouchoute ses First

Proposer aux passagers First de débarquer en premier n'est pas une nouveauté. Mais à l'usage, British Airways s'est rendue compte que ses clients gagnaient peu de temps lorsque l'accès au terminal de London Heathrow était géré par un service de bus et non par passerelle. Ils doivent en effet attendre que le car soit plein pour rejoindre le bâtiment.



Pour mettre un terme à ce contre-temps, la compagnie expérimente le programme First Off First . Si l'appareil n'est pas "au contact" du terminal, les passagers de la première classe se voient proposer à la descente de l'avion une navette dédiée. L'objectif est de pouvoir ainsi les conduire au Terminal dans les 90 secondes après qu'ils aient quitté leur siège.



De plus, et afin que les clients First n'attendent pas de longues minutes devant les tapis à bagages, leurs valises enregistrées sont placées dans des conteneurs identifiés placés près de l'avant de la soute.



Le service First Off First n'est pour le moment proposé que sur certains vols mais il pourrait être étendu aux autres lignes si les retours sont positifs.