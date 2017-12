A JFK, un avion de Volaris tente d'atterrir sur une piste de décollage

Cela risque de chauffer pour les pilote et co-pilote de l' A319 no Y4880 de Volaris qui s'est présenté en arrivant de Mexico pour atterrir à JFK sur la piste 13R, réservée aux décollages. Un avion Delta roulait sur la piste 13R alors que le vol Volaris s'est aligné par erreur sur la même piste, alors qu'il devait atterrir sur une piste parallèle, la piste 13L. Un cauchemar pour l'équipage du vol Delta qui a aperçu l'avion et prévenu la tour. On lui a demandé d'interrompre la procédure de décollage et de quitter la piste alors que les contrôleurs de la circulation aérienne ordonnaient au vol Volaris de faire le tour.



L'Airbus A319, qui arrivait de Mexico à New York, a interrompu sa procédure, fait un virage et repris son vol pour atterrir en toute sécurité sur la piste 22L 10 minutes plus tard. L'avion (reg. XA-VOI) se trouvait à moins de 400 pieds d'altitude lorsque l'équipage a été invité à changer de cap. La compagnie mexicaine Volaris a publié une déclaration mardi soir disant qu'elle mènerait une enquête.