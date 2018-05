A Lux Airport, des voitures électriques se réservent d'une pression de doigt

Une voiture électrique à la sortie de l'avion sans paperasse, sans file d'attente ni récupération de clé et sans stress, telle est la promesse d'UfoDrive. Le nouveau service installé à l’Aéroport de Luxembourg propose aux voyageurs d'affaires de réserver des véhicules électriques via son application.



L'appli permet de réserver, localiser et déverrouiller le véhicule choisi. Les clients n'ont pas de formalités administratives à remplir avant de monter dans la voiture, si ce n'est ouvrir un compte au préalable.



La flotte est actuellement composée de Tesla Model S dont la batterie propose une autonomie de 350km. L'offre est all inclusive (kilométrage illimité, assurance). Le tarif pour une location de 24 heures est de 159€.



Renaud Marquet, co-fondateur et Chief Operating Officer de la start-up explique : “Notre vision est d’établir une base solide à Luxembourg à partir de laquelle nous pourrons nous étendre à d’autres pays d’Europe d’ici à la fin de l’année afin d’offrir les services de UfoDrive.com à un niveau global. Des discussions avancées ont lieu en ce moment avec plusieurs autres emplacements en Europe.”



L'application est disponible gratuitement sur l'Apple Store.