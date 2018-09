A Lyon, les voyageurs d'affaires pourront avoir l'Olympique Lyonnais pour voisin

Le Kopster Hotel proposera 140 chambres à partir du 1er octobre. Elles seront entre autres équipées du wifi gratuit, d'une télé écran plat et d'un bureau.Les clients de l'établissement pourront aussi profiter d'une salle fitness, d'un parking gratuit, d'un restaurant et d'un lobby-bar donnant sur une terrasse de 130 m². De plus, pratique pour les voyageurs d'affaires, une navette gratuite de l’aéroport à l’hôtel sera disponible sur demande.L'établissement pourra aussi accueillir les événements d'entreprise grâce à 240 m² d’espaces modulables dédiés aux séminaires.La direction de l'hôtel vient d'être confiée à Pierrick Cardona. Diplômé en hôtellerie-restauration et titulaire d’un BTS Commercial, il a fait ses armes au Château des Broyers en qualité de Directeur d’Exploitation avant de rejoindre successivement les acteurs de la restauration : Compass, Areas et le Groupe Bertrand.Parallèlement, il mène à bien des projets d'entrepreneuriat dans l’événementiel et la restauration ainsi que dans le domaine du conseil. Il a également participé, en tant que Directeur des Opérations, à l’ouverture de La Commune à Lyon.12 Avenue Simone Veil,69150 Décines CharpieuTéléphone + 33 4 78 17 50 82