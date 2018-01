A Nantes, 11 nouvelles destinations en 2018

Après avoir passé le cap des 5 millions de passagers le 21 novembre dernier, l’aéroport Nantes Atlantique a terminé l’année 2017 avec près de 5,5 millions de passagers accueillis, soit 700 000 voyageurs supplémentaires par rapport à 2016. La plate-forme affiche ainsi la meilleure progression annuelle des grands aéroports français avec 14,9% sur la seule année 2017.Alors que le précédent record mensuel à plus de 500 000 passagers avait été atteint en juillet et août 2016, ce niveau de trafic s’est reproduit 6 mois consécutifs en 2017 (mai à octobre), avec même un nouveau record mensuel à plus de 600 000 passagers en août.L’Europe reste le secteur le plus contributif et dynamique, représentant 48% du trafic de la piste. Il affiche une croissance de +21%. L’International progresse également de +20% et représente 7% du trafic. Le National qui alimente 45% de l’activité à Nantes est lui aussi en augmentation de +9%.2018 sera aussi une année dynamique pour l'installation. Son programme 2018 présente 11 nouveautés. XL Airways dessertdepuis le 9 janvier 1 fois par semaine. Transavia renforcera son offre avec une liaison bihebdomadaire surà compter du 19 avril. Hop ! lancera(2 fois par semaine) à partir du 21 avril.Volotea reliera Nantes àdeux fois par semaine à compter du 30 mai 2018. Transavia s'envolera vers(5 vols hebdomadaires) les 1er, 3 et 9 juin 2018 pour les deux premières et le 9 juin pour les deux autres.Enfin, Ryanair attendra le programme d'hiver 2018 pour ouvriret(1er novembre). Elle proposera respectivement 4 et 2 vols par semaine.