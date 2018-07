A Nantes, un voyage très spécial

A partir de ce 2 juillet, partout en ville, la Nuit du Voyage à Nantes permettra de fêter l’ouverture de l’édition 2018 du Voyage : nocturnes dans les musées et étapes du parcours, concert de rock au Château des Ducs de Bretagne, piste de danse tournante, DJ sets jusqu'au petit matin... Nantes est une fête !Philippe Ramette, Céleste Boursier-Mougenot, Michel Blazy, James Turrell, Evor, Thierry Kuntzel, Elsa Tomkowiak, … les artistes étrangers, français et jeunes nantais ont répondu à l’invitation de Jean Blaise pour réactiver un parcours artistique à travers la ville et faire tous ensemble, un pas de côté.Vous trouverez un lien vers le programme complet du Voyage à Nantes sur ce lien et très franchement, il faut vraiment chercher dans votre agenda s'il n'y a pas un bon prétexte pour le faire, ce pas de côté !