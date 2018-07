A Nice, Uber devient transport public la nuit

Pour la première fois en Europe, Uber a passé un accord avec la Régie Ligne d'Azur, chargée des transports en commun de Nice. Les chauffeurs du VTC vont prendre le relais de certains bus entre 20h00 et 2h30 du matin.



Les abonnés annuels de plus de 18 ans se voient proposer des courses en Uber à un tarif fixe de 6 euros via l'appli du VTC. Pour en bénéficier, la course demandée doit correspondre au trajet d'une des 17 lignes de bus depuis ou vers six stations de tramway de la ligne 1(Henri Sappia, Borriglione, Gare Thiers, Garibaldi, Palais des expositions, Hôpital Pasteur). Cette nouvelle offre a été mise en place pour palier la discontinuité des correspondances bus/tram en soirée. En effet, si les rames roulent jusqu'à 2h30, les cars s'arrêtent à 20h00.



L'expérimentation a débuté le 4 juillet et sera menée pendant un an. Le tarif préférentiel est financé à parts égales par Uber et RLA.