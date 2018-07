A Tahiti une place au soleil pour French Bee

La direction d’ADT peut savourer ces bons résultats. Depuis le début de l’année, 613 000 passagers ont été accueillis à Tahiti Faa’a. Ce sont surtout les vols internationaux qui participent à cette croissance, enregistrant à eux seuls une progression de 5,6%.





L’arrivée récente de French Bee y contribue. En quelques semaines, la compagnie low-cost réussit à tirer son épingle du jeu. Au mois de juin, son premier de pleine activité, elle s’est emparée de 10 % des parts du marché en transportant 5 700 passagers.



Eric Dumas, directeur général d’ADT, analyse : " La compagnie s’est plutôt bien comportée avec un taux de remplissage de 63%, ce qui est conforme aux prévisions qu’on avait fait ."



Cette nouvelle donne n'est pas sans conséquences pour les deux compagnies historiques : Air France et Air Tahiti Nui (ATN). Au mois de juin, la première enregistre une diminution de plus de 11 % de son nombre de passagers.De son côté,ATN résiste mieux avec une baisse de 3,6 %.



Sur le premier semestre, ATN progresse de 2,8% contrairement à Air France qui recule de près de 5%, perdant 1900 passagers. L’arrivée au mois d’octobre de United Airlines devrait encore compliquer les choses bien qu’elle ne desservira que quelques mois par an la Polynésie.



Air France reconnait que les prochains mois s'annoncent difficiles. D'après la compagnie, il faudrait que la Polynésie accueille entre 20 et 40% de touristes supplémentaires pour que toutes les compagnies y trouvent leur intérêt. Ce qui parait difficilement réalisable. Mais la direction d’Air France assure qu’elle s’adaptera pour rester compétitive.