A Toulouse-Blagnac, la galère de sortie de l'aéroport

Les discussions sont très avancées avec la préfecture, pour obtenir une réouverture du viaduc aux professionnels, taxis, VTC et transports habilités, à l'horizon du mois d'octobre

Il faut en moyenne 17 minutes pour effectuer la centaine de mètres entre la sortie des parkings de l'aéroport, et le rond-point d'entrée de l'aéroport. Le compteur du taxi peut prendre 16 ou 17€ pour quelques mètres et la clientèle d'affaires est excédée. une seule voie permet de faire sortir des parkings, les taxis, bus, navettes, pompiers, police ou encore VTC. Et cette voie croise le circuit du tramway qui passe désormais toutes les 9 mn contre 15 précédemment. La Dépêche explique que l'aéroport négocie pour trouver une solution avant avril 2019, lorsqu'une nouvelle voie de sortie va être créée pour éviter le rond-point. "". D'ici là, la patience est de mise...