A Zurich, nouveau salon et service de transport pour les First de Swiss

Swiss propose à ses clients de première classe et aux membres HON Circle du groupe Lufthansa un nouveau salon First exclusif au Terminal A de l'aéroport de Zurich. Accessible par un escalier mécanique, il offre aux passagers la possibilité de s'enregistrer facilement au Welcome Desk puis de déposer leurs bagages avant de passer le contrôle de sûreté auprès d'un poste dédié. Les voyageurs qui se rendent en hiver dans un pays chaud et ne souhaitent pas s'encombrer de leur manteau peuvent gratuitement faire usage d'un système de compartiments fermant à clé.



Conçu dans le style du Swiss First au Dock E, ce nouvel espace de 650 m2 offre des Suites Lounge, un Lounge club avec des canapés grand confort en cuir, une zone d'affaires et une salle de réunion avec vue sur l'aire de trafic. Le salon dispose également d'une salle de détente avec deux chaises longues et d'un salon fumeur avec espace extérieur. Dans le Smoker's Lounge, les passagers peuvent déguster différents types de whisky. Un parquet en chêne clair huilé, des murs en pierre calcaire du Jura et un mobilier raffiné de designers suisses tels que Vitra ou de Sede créent une atmosphère exclusive dans cet espace.



Au cœur du salon se trouve un grand bar barista où les voyageurs pourront déguster différents types de café et faire leur choix parmi plus de 100 grappas et eaux-de-vie suisses. Ils ont également accès à un restaurant à la carte ou au Front Cooking..



Le salon First A se destine avant tout aux passagers de vol court-courrier. Les clients long-courriers seront conduits directement en limousine du salon A au salon First du Dock E.



Le nouveau salon First A est ouvert à tous les passagers First Class de SWISS et aux membres HON Circle du groupe Lufthansa. Il est ouvert tous les jours de 05 h 30 à 22 h 30.



Service de transport exclusif destiné aux passagers First Class

Cet été, Swiss proposera un nouveau service de navette exclusif aux passagers long-courriers First Class arrivant au Dock E ou au Dock B. Les passagers seront directement pris en charge à la porte de l'avion et conduits au terminal A ou B par un chauffeur pour y effectuer le contrôle des passeports et le contrôle de sûreté.