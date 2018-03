A l'aéroport de Denver, les fumeurs ne font plus salon

L'aéroport de Denver a fermé son dernier salon fumeur, The Smokin’ Bear Lodge Smoking Lounge situé au sein du Terminal C, le 1er mars 2018.



Désormais, les voyageurs d'affaires qui souhaitent griller une dernière cigarette avant de prendre l'avion, doivent aller à l'extérieur du Jeppesen Terminal. Les zones dédiées sont situées au niveau 4,5 et 6. Il y a également un espace réservé aux fumeurs au niveau 2 à l'extérieur du Westin.



L'utilisation des e-cigarettes à l'intérieur de la plate-forme est également interdite.



L'aéroport de Denver avait entamé son "parcours non-fumeur" en 2012 avec la fermeture de 3 salons fumeurs. Le Smokin’ Bear Lodge Smoking Lounge va être transformé en restaurant dans les prochains mois.