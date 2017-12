A l'aéroport de Munich, l'un des plus beaux marchés de Noël d'Allemagne

Un immense espace couvert entre deux teminaux, voici qui a donné l'idée en 2000 à l'aéroport de Munich d'organiser une animation bien particulière, un marché de Noël. Il a pris une belle ampleur, complété par une patinoire et des animations traditionnelles comme des concerts de fanfares. Le "Wintermarkt" regroupe 40 stands, 450 véritables sapins décorés pour l’occasion.Les voyageurs d'affaires auront tout intérêt à prévoir large avant de prendre leur avion, le temps de découvrir le sapin de plus de 15 mètres, visiter les stands ou d'écouter les groupes de jazz et de rock qui se succèdent tout au long de la journée, du mardi au dimanche.