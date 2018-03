AC Hotels s'est installé au Canada

AC Hotels Marriott Montréal propose 169 chambres d'une surface d'au moins 32m². Elles disposent du wifi gratuit, d'un bureau et d'une télé de 50 pouces.Les voyageurs d'affaires ont également à leur disposition un restaurant et un centre fitness. Par ailleurs, ils retrouveront au 12ème étage, une piscine d’eau salée de 21 mètres de long offrant une vue panoramique sur le Vieux-Montréal.Les entreprises peuvent aussi y organiser des événements grâce à 7 salles de réunion baignées de lumière naturelle. La plus grande peut accueillir jusqu'à 150 personnes.250, boulevard René-Lévesque Ouest,Montréal H2Z 1Z8CanadaTel : +1 514-877-9999