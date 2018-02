ACTA digitalise sa prestation d’assistance

ACTA propose désormais le support digital My Assist. Ce site Internet permet aux conducteurs immobilisés à cause d’une panne ou d’un accident de bénéficier d’une gestion numérique de leurs dossiers d’assistance ainsi que de nouveaux services.



Le communiqué précise "Le choix d’un site Internet plutôt qu’une application est justifié par la volonté que My Assist puisse compléter et être associé aux applications déjà existantes des clients BtoB. D’autre part, le site Internet permet une utilisation immédiate, et évite la contrainte pour l’utilisateur d’avoir à télécharger au préalable une application, ce qui peut être pénalisant lorsqu’on se trouve en panne en bord de route" . La plate-forme a été conçue pour s’adapter aux différents supports : téléphone, tablette, ordinateur portable, etc.



My Assist dispose d’une structure modulaire. Il sera ainsi enrichi dans le temps et permettra aux clients BtoB d’ACTA de bénéficier d’une prestation à la carte en choisissant les modules à activer pour leurs conducteurs. Deux modules sont disponibles : le module "Suivi de dossier" et le module "Géolocalisation du dépanneur". Le premier permet au conducteur, après réception d’un lien par SMS, de consulter en temps réel les informations principales de son dossier d’assistance. Le second lui permet de suivre l’arrivée du dépanneur sur le lieu de la panne. D’autres modules seront disponibles courant 2018, comme par exemple l’enquête de satisfaction.



De plus, My Assist est personnalisable. Chaque client BtoB dispose ainsi de sa propre version, avec son logo et sa charte graphique.



Après une phase pilote démarrée en septembre 2017, My Assist a été déployé pour l’ensemble des clients BtoB d’ACTA entre décembre 2017 et janvier 2018. "My Assist est la 1ère concrétisation de la nouvelle stratégie d’innovation d’ACTA" , conclut Julien Derré, Directeur commercial et marketing d’ACTA. "D’autres projets sont déjà en cours et seront lancés dès le 1er semestre 2018 ; par exemple la modernisation des reporting et la refonte de l’espace client BtoB" .