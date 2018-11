ACTE se dote d'une unité de recherche

"ACTE existe pour aider le gestionnaire de voyages d'affaires et, par extension, le voyageur d'affaires. Et, la recherche est un élément essentiel de cette mission. Notre objectif stratégique pour 2019 est de tirer parti du succès de notre programme de recherche pour traiter des problèmes encore plus complexes, notamment en élargissant nos enquêtes aux sujets qui ont le plus d'impact sur nos membres et en développant nos sondages "Instant Issue", qui nous permettent d'obtenir un pouls immédiat sur les dernières nouvelles du secteur".

"visant à aider les professionnels du voyage d’affaires à développer des programmes plus solides, plus performants et plus rentables"

ACTE Global a renforcé ses capacités de recherche en créant une unité de recherche. Son objectif est de contribuer aux études et contenus éducatifs publiés par l'association des Travel Managers.Greeley Koch, directeur exécutif d'ACTE Global, a expliqué à Buying Business Travel La nouvelle unité de recherche sera dirigée par Fitzgerald Draper. Possédant 16 ans d'expérience dans le secteur des études de marché, il a récemment occupé le poste de directeur de la recherche pour Child Care Aware of America. En tant que Directeur de la recherche d'ACTE Global, il aura pour mission de développer l'offre de recherche sur le Business Travel,