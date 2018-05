ADP annonce un 1er trimestre en hausse de 37,3%

Hors intégration globale de TAV Airports, le chiffre d'affaires consolidé est en hausse de 2,8 %, à 723 millions d'euros. Le trafic du Groupe ADP s'affiche en global à +13,6% de passagers (53,7 millions de passagers vs. 47,2 millions de passagers au 1er trimestre 2017). Le trafic de Paris Aéroport est annoncé à + 3,7% à 22,8 millions de passagers (vs 22,0 millions de passagers au 1er trimestre 2017), grâce au dynamisme des compagnies à bas coûts (+ 10,1%) et du trafic international (+ 6,3%).



La croissance du produit des redevances aéronautiques (+ 4,5%, à 240 millions d'euros) est renforcée du fait de l'augmentation tarifaire au 1er avril 2017 (+ 0,97%) et de la bonne croissance du trafic. De quoi alimenter la grogne des compagnies et les propos aux Assises du transport aérien.



La bonne dynamique des activités commerciales (+ 3,3 %, à 105 millions d'euros) portées par les résultats des bars & restaurants (+ 18,1%). Serait-ce dû aux attentes liées aux grèves et retards ?



Le groupe ADP enregistre également une croissance du chiffre d'affaires externe (+ 4,1%, à 65 millions d'euros) dans l'immobilier, liée à l'effet positif résultant de l'acquisition de la totalité de l'immeuble "Dôme", à Paris - Charles de Gaulle.