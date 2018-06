ADP construit au coeur d'Orly

Après l'immeuble Askia, ADP lance avec Covivio un nouveau programme immobilier sur le quartier d'affaires Coeur d'Orly. Le nouvel immeuble HQE s'appellera Belaïa. Il développe une superficie totale de 23 500 m² (21 200 m² de bureaux, 1 300 m² de restaurant interentreprises et 1 000 m² de commerces en pied d’immeuble) et a été dessiné par le cabinet Ateliers 115 Architectes. Ouvert sur un vaste jardin intérieur, cet immeuble situé au pied du tramway T7 et de la passerelle piétonne mécanisée reliera en moins de 6 minutes Cœur d'Orly aux terminaux de l'aéroport. La construction de cet immeuble a démarré pour une livraison prévue au second semestre 2020.