ADP : le chiffre d'affaires a grimpé de près de 30% sur neuf mois

Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris a expliqué le 29 octobre 2018 "Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'année 2018 progresse de 29,2% à 3 353 millions d'euros grâce à la très bonne dynamique du trafic sur l'ensemble du périmètre du groupe. Par ailleurs, le chiffre d'affaires bénéficie de l'effet de l'intégration globale des résultats de TAV Airports sur 9 mois et des résultats d'Airport International Group, concessionnaire de l'aéroport international Queen Alia à Amman en Jordanie sur 6 mois".



Si on retire les activités de TAV Airports (intégré en juillet 2017) et d'AIG (intégré en avril 2018), le chiffre d'affaires consolidé du groupe présente une hausse de 3,6%, pour atteindre 2,335 milliards d'euros.



Le patron de Paris Aéroports et ADP précise "La croissance des activités commerciales à Paris est soutenue par le dynamisme des bars et restaurants et des boutiques côté pistes. Le chiffre d'affaires par passager des boutiques côté pistes est stable, le mix trafic positif étant compensé par l'impact négatif de l'Euro fort et de la fermeture temporaire de boutiques en raison de travaux importants dans les halls K et L du terminal 2E".



Le groupe aéroportuaire a vu le trafic passagers progresser de 8,8% pour atteindre 217,6 millions de voyageurs sur les 9 premiers mois de l'année 2018. Pour leur part, les plates-formes parisiennes, Orly et Roissy CDG, ont géré 80,0 millions de clients, soit une hausse de 3,4% par rapport à la même époque l'année dernière. Cette progression a été portée par le dynamisme des compagnies à bas coûts (+10,2%) et du trafic international (+5,6%).



La holding n'a pas revu ses prévisions 2018. Elle table toujours sur une hausse de trafic comprise entre +2,5% et +3,5% pour Paris Aéroports. L'EBITDA du groupe consolidé devrait enregistrer une croissance comprise entre +17% et +22% en 2018 par rapport à 2017, avec l'effet année pleine de l'intégration globale de TAV Airports et l'effet de l'intégration globale d'AIG depuis avril 2018.