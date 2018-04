ADP prend le contrôle du concessionnaire de l'aéroport d'Amman

Le Groupe ADP a pris le contrôle du concessionnaire de l'aéroport d'Amman. Actionnaire à hauteur de 9,5% d'AIG depuis 2007, la holding a investi 265 millions de dollars pour détenir au total 51% de l'entreprise.



Les nouveaux co-actionnaires avec lesquels le Groupe ADP investit sont les fonds d'investissement en infrastructures Meridiam et IDB Infrastructure Fund II. Edgo, déjà présent, reste coactionnaire.



Le communiqué précise : "Opérateur de QAIA depuis le début de la concession (25 ans) en 2007, le Groupe ADP a contribué à la performance et à la croissance de l'aéroport sur les dix dernières années. Le trafic a cru en moyenne de 6,5% par an depuis 2007 et un nouveau terminal a été mis en service en mars 2013, puis agrandi à l'automne 2016, portant ainsi la capacité d'accueil de l'aéroport à 12 millions de passagers" . AIG est concessionnaire de l'aéroport d'Amman jusqu'en 2032.



La plate-forme d'Amman gère 98% du trafic jordanien. Base et le hub de la compagnie aérienne Royal Jordanian Airlines, elle a accueilli 7,9 millions de voyageurs en 2017 - soit une croissance de 6,8% par rapport à 2016 - et 1,8 millions de passagers entre janvier et mars 2018 (+8,5%). Pour l'année 2017, l'EBITDA d'AIG a atteint 66,3 millions d'euros.