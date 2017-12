AFTM, 10 ans et des projets plein la tête

En confiant à Darren Tulett, journaliste de BeIN Sport, le soin d'être le monsieur Loyal de la soirée, l'AFTM en a donné le ton. Un humour tout britannique pour évoquer l'anniversaire de l'association. " 10 ans, c'est un peu jeune ? " demandait-il taquin à Michel Dieleman, le Président. " Dix ans pour construire et s'affirmer au service du travel management ", répondait le patron de l'AFTM qui en a profité pour mettre en avant la régionalisation de l'AFTM et sa présence à l'étranger, la Suisse étant le premier pays à accueillir une délégation associative.



Mais plus que le passé de l'AFTM, Michel Dieleman a évoqué l'avenir, pour annoncer notamment la refonte des instances en charge de la gestion de la structure. Un CA plus concentré qui viendra remplacer un bureau pour les grandes décisions. C'est une décision indispensable pour accélérer le quotidien associatif et prendre en compte les grandes mutations du métier. Certes, il faudra faire voter cette nouvelle approche lors de l'assemblée générale mais nul doute que la formule devrait séduire les adhérents.



Autre approche, la création d'un Comité des Sages. Nous l'avions récemment appelé de nos vœux tant la diversité professionnelle demande aussi le regard de personnalités extérieures. Le savoir et l'expertise au service de la vie associative, voilà une initiative qui devrait conforter l'approche politique de l'association.



Enfin, face aux mutations comme le NDC, l'AFTM ira à la rencontre des grands acteurs. Dès le 9 janvier prochain, une première réunion est organisée à Genève avec IATA. Au menu, une discussion serrée sur les changements que va entrainer la mise en place de cette nouvelle norme. " Quels sont les risques pour les acheteurs au moment de lancer de nouveaux appels d'offres ", demande par exemple Michel Dieleman. Première réponse dans la quinzaine de janvier 2018.



Pour terminer, le Président a tenu a appeler sur scène les responsables des délégation régionales et les membres du CA pour une photo souvenir. Au passage, il salue les équipes du siège et rend un hommage appuyé au délégué Général Thibault Barat, largement applaudi par les participants. Il faut dire qu'il est la cheville ouvrière de la réussite de la soirée.



Seul petit regret, la série de conférences qui ouvraient la soirée. Pour y assister, il fallait s'équiper d'un casque pour éviter la pollution sonore ambiante. " Déstabilisant ", selon un participant qui aurait apprécier de revenir à une formule séduisante d'un ou deux grands ateliers ou débats.



Incontestablement, 2018 restera comme l'une des meilleures soirées de la décennie associative. Un buffet imaginatif et fréquenté, des invités heureux de se retrouver et des animations originales… L'objectif "convivialité" a été atteint.