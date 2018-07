ALD Automotive distingué pour ses engagements RSE

ALD Automotive vient de voir son statut Gold renouvelé par EcoVadis, pour sa performance dans ses engagements RSE au niveau international. Cette évaluation va de pair avec les résultats de ses entités locales. Au cours des dernières semaines, les filiales au Royaume-Uni, en Belgique et en Hongrie ont aussi obtenu le statut Gold. L’Autriche et la Slovaquie ont reçu pour leur part la distinction Silver.



Au global, 13 entités du groupe ont été évaluées Gold ou Silver depuis 2016.



EcoVadis a évalué les performances de développement durable d'ALD Automotive selon 21 critères et quatre catégories : environnement, environnement de travail et droits de l'homme, éthique et pratiques d'achat responsables.