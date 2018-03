ALD Automotive franchit le cap des 500.000 véhicules gérés en France

ALD Automotive a franchi, fin février 2018, le cap des 500 000 véhicules gérés en France. L'entreprise compte 300 000 véhicules loués et 200 000 véhicules gérés en Fleet Management,



Dans son communiqué, ALD Automotive ajoute qu'elle conforte ainsi "sa position de leader français de solutions de mobilités, offrant des services complets de location moyenne et longue durée et de gestion de flotte à tous ses clients Entreprises (Grands Comptes, ETI/PME/TPE et indépendants), secteur public, associatif et plus récemment les particuliers".