ANA a annulé 113 vols domestiques à cause d'une inspection des moteurs

All Nippon Airways (ANA) a annulé 113 vols domestiques entre ces 6 et 12 juillet car elle doit réaliser une inspection des moteurs de ses B787. En effet, certains réacteurs Trent 1000 connaissant des problèmes de compresseurs, le motoriste Rolls-Royce demande à ses clients de contrôler les machines.



Ces opérations de maintenance supplémentaires obligent la compagnie japonaise à clouer au sol ses avions, et par conséquent réduire son programme. Ce n'est pas la première compagnie à annuler des vols pour inspecter les réacteurs des Dreamliner. British Airways, Virgin Atlantic et Air New Zealand ont fait de même ces dernières semaines.



La compagnie a prévenu les passagers impactés toutefois il est conseillé aux voyageurs d'affaires de vérifier le statut de leur vol.