ANA fusionne ses deux low-costs

Peach Aviation et Vanilla Air vont devenir une seule et même compagnie aérienne. La compagnie japonaise ANA a expliqué qu'avec "l'intégration de ses deux filiales" sous la bannière Peach, elle vise à "devenir le leader du segment low cost en Asie".



La nouvelle entité comptera une flotte de 50 appareils d'ici 2020 contre 35 actuellement. Au cours des deux prochaines années, le groupe prévoit de booster le réseau pour atteindre 50 liaisons (contre 39 actuellement). Elle boostera son offre au départ de l'aéroport d'Osaka Kansai ainsi que Tokyo Narita. L'entreprise vise par ailleurs un chiffre d'affaires de 150 milliards de yens (1,14 milliard d'euros).



L'intégration des deux transporteurs débutera au second semestre et devrait être finalisée avant fin 2019.