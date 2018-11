ANA : il sera possible de réserver en Premium Economy avec des miles en avril

Les voyageurs d'affaires, membres du programme de fidélisation ANA mileage Club, pourront utiliser leurs miles pour prendre une place en Economy Premium à partir du 1er avril 2019.



Ils devront, en revanche, se montrer plus patients pour pouvoir bénéficier d'un surclassement de la classe Eco à la gamme Premium Economy. Ce service ne sera disponible qu'à compter du 1er avril 2020.



Actuellement, les clients fréquents d'ANA ont la possibilité d'utiliser leur billet prime sur les offres First, Business et Eco de la compagnie japonaise tandis que le surclassement est disponible que pour les classes First et Affaires.



Pour mémoire, la gamme Premium Economy est désormais proposée à bord de 59 avions d'ANA assurant 30 routes.