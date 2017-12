ANA offre le wifi gratuit sur ses vols domestiques

Proposé dans toutes les classes, l'accès à l'internet en vol sera disponible après le décollage quand l'appareil aura atteint son altitude de croisière. ANA a également confirmé qu'elle allait améliorer, toujours sur les vols domestiques, ses offres de divertissements à bord avec de nouveaux programmes comme des émissions de télévisions, des documentaires touristiques et des journaux d'actualité. Ces programmes seront distribués en streaming dans les avions équipés du wifi.Enfin, le transporteur nippon va équiper ses Boeing 777 et 787 de prises électriques universelles pour les ordinateurs portables ainsi que des prises USB pour recharger portables et tablettes.