APG Airlines, un vol tout business entre Toulouse et Lorient

APG Airlines, c’est le nom de la compagnie, assure deux vols par jour (un Toulouse - Lorient et un retour) depuis le 3 avril dernier, du lundi au vendredi avec des horaires qui varient selon le jour retenu, mais qui ne permettent pas un A/R dans la journée.



Les billets sont commercialisés au travers des bureaux de la société dans plus de 100 pays sont disponibles dans tous les principaux GDS sous les codes IATA GP/275 et sont émis par les agences de voyages via les +100 BSP, ARC pour les USA ou TCH pour la Russie.