APG représente Air Astana en France

Objectif de ce partenariat, permettre à Air Astana de se développer encore plus rapidement au départ de France vers l’Asie centrale et au delà.



Aujourd'hui, Air Astana opère 3 vols par semaine en B 757 entre Paris CDG et Astana au Kazakhstan, les mercredis, vendredis , et dimanches . Au départ de Paris, le vol opéré en B 757 - 200 est configuré en trois cabines de 16 sièges business, 12 sièges Economy sleeper et 108 sièges Economy .



La compagnie assure également des vols quotidiens au départ de Londres et Francfort vers Astana, et dispose de 6 vols hebdomadaires entre l’Europe (départ de Francfort et Amsterdam) et Atyrau .