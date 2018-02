ASL Airlines reliera Paris à Tel Aviv et Toulon à l'Algérie

ASL Airlines assurera une liaison bihebdomadaire entre Paris CDG et Tel Aviv du 3 juillet au 30 août. Le B737-700 décollera de Roissy à 13h55 les mardi et jeudi pour se poser en Israël à 19h30. Le vol retour prévoit un départ à 20h30 pour un atterrissage en France à 00h15. L'avion est équipé de 14 sièges en classe Premium Business et 123 places en économique. Les billets sont proposés à partir de 157 euros.Par ailleurs, la compagnie lancera des dessertes vers Alger et Oran au départ de Toulon. Elle proposera un vol hebdomadaire sur la capitale algérienne du 6 juillet au 14 septembre. L'avion décollera de Toulon-Hyères à 08h00 tous les lundis pour un atterrissage à 08h30 (heure locale). Le départ d'Alger est à 9h30 (arrivée à Toulon-Hyères à 12h00).La liaison hebdomadaire Toulon – Oran sera effectuée du 2 juillet au 10 septembre. L'avion décollera de la piste toulonnaise tous les lundis à 11h15 (arrivée à Oran à 12h00) et du tarmac algérien à 13h00 (arrivée à Toulon Hyères à 15h50)Par ailleurs comme cela avait déjà été indiqué par DéplacementsPros.com , ASL Airlines France effectuera un vol bihebdomadaire Toulon-Bordeaux deux fois par semaine du 2 juillet au 14 septembre.