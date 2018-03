ASL Airlines reliera Toulon à Alger, Oran et Bordeaux cet été

ASL Airlines France se posera pour la première fois sur Toulon-Hyères cet été. Elle lancera ses activités sur la plate-forme en ouvrant 3 liaisons.



Elle assurera un vol Toulon – Alger tous les vendredis du 6 juillet au 14 septembre. La compagnie desservira également Oran depuis la piste toulonaise. La liaison sera proposée tous les lundis du 2 juillet au 10 septembre.



Le transporteur ouvrira aussi une ligne bi-hebdomadaire entre Toulon et Bordeaux. Elle proposera les vols tous les lundi et vendredi du 2 juillet au 14 septembre



Toulon - Alger

Le vendredi du 6 juillet au 14 septembre :

- départ de Toulon Hyères à 08h00 – arrivée à Alger à 08h30 (1h30 de vol)

- départ d’Alger à 9h30 – arrivée à Toulon Hyères à 12h00 (1h30 de vol)



Toulon - Oran

Le lundi, du 2 juillet au 10 septembre :

- départ de Toulon Hyères à 11h15 – arrivée à Oran à 12h00 (1h45 de vol)

- départ d’Oran à 13h00 – arrivée à Toulon Hyères à 15h50 (1h50 de vol)



Toulon - Bordeaux

Les lundis et vendredis du 2 juillet au 14 septembre.

Le lundi :

- départ de Toulon à 16h50 – arrivée à Bordeaux à 18h05

- départ de Bordeaux à 09h00 – arrivée à Toulon à 10h15

Le vendredi :

- départ de Toulon à 12h45 – arrivée à Bordeaux à 14h00

- départ de Bordeaux à 06h00 – arrivée à Toulon à 07h15