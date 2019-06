ASL ajoute des vols au départ de Paris CDG

Dans un premier temps, ces vols réguliers seront saisonniers. La capitale de la Serbie sera désormais desservie 2 fois par semaine le lundi et le jeudi jusqu'au 5 septembre. Pour la Tunisie, la liaison sera effectuée le mardi et le jeudi jusqu'au 1er août, puis quotidiennement la première semaine de septembre.



Dans le tarif est inclus un bagage de 10kg en cabine et un système de divertissements à bord. Des tarifs Affaires seront proposés par la compagnie, selon les besoins des clients.