ATPI élargit son réseau de partenaires dans le monde

Deux nouveaux partenaires se joignent au réseau ATPI .atpi.com au Moyen-Orient. Hadassim Tours, une agence de voyages baséeet la Maison des Voyages de Khimji, basée. Hadassim Tours apportera son soutien à ATPI au fur et à mesure que la demande d'expertise locale en matière de gestion de la logistique du voyage dans la région augmentera, en raison de l'augmentation de la clientèle d'entreprises, en particulier. La Maison des Voyages de Khimji se joint également à nous et apportera plus de 20 ans d'expérience dans la prestation de solutions de voyages novatrices aux clients voyage d'affaires.Jet Travel, un cabinet de conseil en voyages basé, et Plazaturont rejoint le réseau en Europe. Jet Travel offre une gamme complète de services de gestion et d'implémentation de programmes de voyages, incluant les réservations aériennes et non aériennes, les visas et le transport terrestre. Plazatur est présent dans de nombreux départements spécialisés, y compris les vols, les transferts et les assurances. Les deux sociétés fourniront principalement du support aux clients d'ATPI en Europe.En Amérique du Sud, Rainbow Travel, basé, rejoint également le réseau de partenaires et renforce la présence d'ATPI en Amérique latine, une région clé pour la croissance et l'expansion.Pago Airwaysrenforce la présence de l'entreprise en Afrique de l'Est.